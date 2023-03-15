Спортивный директор «Милана» заявил, что из РПЛ очень сложно кого-то купить

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара отреагировал на слухи об интересе итальянской команды к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Сперцян и «Милан»? Уже все сказал по этому поводу, фейк. Насколько реально купить кого-то из РПЛ? Очень сложно», — приводит «РБ Спорт» слова Массары.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.