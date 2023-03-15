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Хусаинов — о судействе в матчах «Спартака»: «Правила игры равны не для всех команд»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Уралом» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В чьи ворота Безбородов не назначил пенальти? В ворота «Спартака». ВАР ему говорит: «Ты что, обалдел, что ли?» Рекомендации-то другие — в ворота «Спартака» надо назначать. И он назначает.

Карасев по правилам игры должен был назначить (пенальти в ворота «Урала»), но это было бы за «Спартак». А за «Спартак» нельзя по рекомендации вышестоящей. Если в пользу «Спартака», пенальти нет, а если в ворота «Спартака», то пенальти был — стратегическая линия судейства.

Это свидетельствует о том, что правила игры в нашем футболе равны, но не для всех команд: для кого-то они равнее. Арбитры подвержены околофутбольному влиянию вышестоящих руководителей, которые рекомендуют принимать решения, учитывая цвет футболки», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: Карасев не назначил пенальти, ВАР его ошибку не исправил. Кто-то понимает логику действий арбитров?

На 24-й минуте матча арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти в пользу «Спартака» после единоборства Сильвие Бегича и Кристофера Мартинса. В похожей ситуации в матче «Спартака» и «Факела» пенальти в ворота красно-белых был назначен арбитром Владиславом Безбородовым после видеопросмотра.

ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
Сергей Карасев (судья)
Сергей Хусаинов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Химки – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
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