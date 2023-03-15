Агент: «Богосавац в течение следующих двух недель не будет готов выйти на поле»

Агент Младен Ратковица ответил на вопрос о сроках восстановления защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца.

«Мирослав по-прежнему в процессе реабилитации. Сейчас точно можно сказать одно: в течение следующих двух недель он не будет готов выйти на поле. Он предпринимает множество усилий, чтобы восстановиться как можно скорее. Богосавац хочет вернуться в команду и биться за место в составе, но восстановление занимает время, нужно вылечиться на сто процентов. Боли в пятке беспокоили его долгое время, и сейчас нужно проявить терпение», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что футболист пропускает начало второй части сезона из-за травмы пятки.

В нынешнем сезоне 26-летний Богосавац сыграл за «Ахмат» 20 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами.