Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Агент: «Богосавац в течение следующих двух недель не будет готов выйти на поле»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Младен Ратковица ответил на вопрос о сроках восстановления защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца.

«Мирослав по-прежнему в процессе реабилитации. Сейчас точно можно сказать одно: в течение следующих двух недель он не будет готов выйти на поле. Он предпринимает множество усилий, чтобы восстановиться как можно скорее. Богосавац хочет вернуться в команду и биться за место в составе, но восстановление занимает время, нужно вылечиться на сто процентов. Боли в пятке беспокоили его долгое время, и сейчас нужно проявить терпение», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что футболист пропускает начало второй части сезона из-за травмы пятки.

В нынешнем сезоне 26-летний Богосавац сыграл за «Ахмат» 20 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bogosavats-budet-vosstanavlivat-sya-eshhe-minimum-dve-nedeli/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Венгерский фигурист попал в больницу Москвы с ножевым ранением. Он родом из Одессы и готовился к ЧМ
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
В США не исключают изменения позиции по Украине после инцидента с MQ-9
USEUCOM: российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем
В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу с пятого этажа
Мишустин подписал постановление по бесплатному обучению и работе в ОПК
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Спортивный директор «Милана» заявил, что из РПЛ очень сложно кого-то купить
Сафонов назвал трех иностранных новичков РПЛ, наиболее ярко проявивших себя
Полузащитник «Краснодара» Кади: «Говорить о судьях всегда непросто. Все допускают ошибки»
Орлов: «Зимний сбор может привести «Динамо» к отставке Йокановича»
Кавазашвили: «Абаскаль — уважаемый человек в «Спартаке», и его дело, кого ему воспитывать»
Писарский: «Не забил ЦСКА в прошедшем матче — забью в предстоящем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туфан Садыгов отреагировал на информацию о прекращении инвестирования «Химок»

Спортивный директор «Милана» заявил, что из РПЛ очень сложно кого-то купить
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости