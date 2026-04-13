Источник: Бонгонда бесплатно покинет «Спартак» летом

Полузащитник Тео Бонгонда бесплатно покинет «Спартак» летом, сообщает Mash.

По информации источника, 30-летним коноглезцем интересуются «Севилья», «Вулверхэмптон» и «Трабзонспор». Отмечается, что в турецком клубе хавбеку предлагают оклад в 2 миллиона евро за сезон.

Бонгонда выступает за красно-белых с лета 2023 года. За это время на его счету 75 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 6 результатиынми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.