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Раков может пропустить остаток сезона из-за рецидива травмы

Константин Белов
Корреспондент
Вадим Раков.
Фото ФК «Крылья Советов»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдет повторная операция. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен. Между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ведутся разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в «Локомотиве». Об этом клубы разговаривают», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года. В начале декабря 21-летний россиянин перенес операцию после перелома плюсневой кости.

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Вадим Раков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
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 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
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 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
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16
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