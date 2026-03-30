Раков может пропустить остаток сезона из-за рецидива травмы

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдет повторная операция. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен. Между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ведутся разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в «Локомотиве». Об этом клубы разговаривают», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года. В начале декабря 21-летний россиянин перенес операцию после перелома плюсневой кости.

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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