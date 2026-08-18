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Батраков приехал с «Локомотивом» в Ростов на матч Кубка

Алина Савинова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков приехал с командой на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

Игра пройдет во вторник, 18 августа, на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.45 по московскому времени.

Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний Батраков отправился с «Локомотивом» на кубковую игру против «Ростова».

До этого «СЭ» стало известно, что глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных и главный тренер команды Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро.

Источник: https://t.me/rbsportrb/42398
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Алексей Батраков
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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