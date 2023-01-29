Спортивный директор «Крыльев Советов»: «Думаю, с адаптацией у Гарре проблем не будет»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание контракта с нападающим Бенхамином Гарре.

— На фоне других кандидатов его выделяло то, что он прошел школу «Ман Сити», пожил в другой стране?

— Да, для нас было плюсом то, что игрок провел какой-то период времени в другой стране, — цитирует Metaratings.ru Корниленко. — Думаю, с адаптацией у него проблем не будет. Также знаю, что они уже определенное время хорошо общаются с нашим бразильцем Фернандо. Не скажу, что мы привлекли Фернандо к переговорам — они больше сами связались через соцсети, Гарре наводил у него справки о нашем клубе. Мы со своей стороны тоже приложим все усилия, чтобы адаптация прошла максимально безболезненно.

Сегодня, 29 января «Крылья Советов» объявили о подписании нападающего «Расинга» Гарре. Срок контракта с 22-летним аргентинцем рассчитан на 3,5 года.

Ранее футболист выступал на правах аренды за «Хуракан». С 2016 по 2020 год Гарре был игроком системы «Манчестер Сити».