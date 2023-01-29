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Сегодня, 14:30

Осинькин объяснил, зачем «Крылья» подписали Рассказова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» оценил перспективы новичка команды, экс-защитника «Спартака» Николая Рассказова.

— В пятницу «Крылья» объявили о подписании защитника Николая Рассказова. Чем вас привлек теперь уже бывший игрок «Спартака»? В чем его сильные стороны?

— Николай — квалифицированный защитник. Он имеет опыт выступлений не только за топовый российский клуб на внутренней арене, но и в еврокубках. Мы понимали, что Рассказов сможет сделать нас сильнее.

— Вам не кажется, что по ходу этого сезона, когда Рассказов потерял место в составе «Спартака», он попал в некую психологическую яму?

— Первая часть чемпионата, наверное, была для Николая не очень удачной. Но в его возрасте (Рассказову 25 лет. - Прим. «СЭ») это ни о чем не говорит. Ему просто надо найти свою команду, немного перезагрузиться. У Рассказова есть все, чтобы перезапустить свою карьеру на другом уровне.

— Cправа в обороне у вас играют Бейл и Костанца. Разве эта позиция в «Крыльях» не укомплектована? Выдержит ли такую конкуренцию Рассказов?

— Действительно, у нас хватает людей, которые способны играть справа в защите. Но из-за определенных травм в ближайших турах Костанца, видимо, будет действовать в опорной зоне. Кроме того, лучше иметь полный комплект футболистов, чем страдать от форс-мажоров. В прошлом году из-за того, что некоторые игроки оказались в лазарете, мы недосчитались очков.

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ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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