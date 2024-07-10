Спортивный директор «Химок»: «Мы бы были рады видеть Джикию в нашем клубе»

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Георгия Джикии в подмосковный клуб.

«Мы были бы рады его видеть в нашем клубе. Но на данный момент переговоров не ведется», — сказал Мамедов «СЭ».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.