Спортивный директор «Химок»: «Мы бы были рады видеть Джикию в нашем клубе»
Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Георгия Джикии в подмосковный клуб.
«Мы были бы рады его видеть в нашем клубе. Но на данный момент переговоров не ведется», — сказал Мамедов «СЭ».
30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.
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|0
|0
|0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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