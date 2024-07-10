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Заварзин — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Питерцы сейчас набирают русскую колонию»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин предположил, зачем «Зенит» организовывает переход из московской команды нападающего Александра Соболева.

«Переход Соболева — это, скорее, не потеря для «Спартака», а приобретение для «Зенита». Питерцы сейчас набирают русскую колонию. Думаю, что нет дыма без огня. Вероятно, в «Зените» будут принимать решение по уменьшению квоты для иностранцев», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.

Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: Vprognoze
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Заварзин
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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