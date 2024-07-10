Заварзин — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Питерцы сейчас набирают русскую колонию»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин предположил, зачем «Зенит» организовывает переход из московской команды нападающего Александра Соболева.
«Переход Соболева — это, скорее, не потеря для «Спартака», а приобретение для «Зенита». Питерцы сейчас набирают русскую колонию. Думаю, что нет дыма без огня. Вероятно, в «Зените» будут принимать решение по уменьшению квоты для иностранцев», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.
Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
Источник: Vprognoze
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Кр. Советов – Зенит
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Оренбург – Спартак
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