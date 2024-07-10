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Сегодня, 09:47

Агент Глейзера сообщил, что футболист заключил с «Пари НН» контракт на 3 года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Дана Леона Глейзера, ответил на вопрос «СЭ» о сроке контракта футболиста.

«Он подписал контракт на 3 года», — сказал Нимни «СЭ».

Последним клубом Глейзера был греческий «Крит». Он провел за команду 27 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого хавбек играл за «Маккаби» (Тель-Авив), «Бейтар» (Тель-Авив) и «Маккаби» (Нетания).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глейзера в 1 миллион евро.

ФК Нижний Новгород
Дан Леон Глейзер
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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