Агент Глейзера сообщил, что футболист заключил с «Пари НН» контракт на 3 года
Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Дана Леона Глейзера, ответил на вопрос «СЭ» о сроке контракта футболиста.
«Он подписал контракт на 3 года», — сказал Нимни «СЭ».
Последним клубом Глейзера был греческий «Крит». Он провел за команду 27 матчей, не отметившись результативными действиями. До этого хавбек играл за «Маккаби» (Тель-Авив), «Бейтар» (Тель-Авив) и «Маккаби» (Нетания).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глейзера в 1 миллион евро.
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|Краснодар
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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