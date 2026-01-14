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Кахигао: «Цель «Спартака» — выиграть каждый следующий матч»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, какая цель стоит перед московской командой.

«Цель — выиграть каждую следующую игру. Если выиграем эту, будем думать о следующей. Зачастую ты смотришь на самую вершину горы, но даже не доходишь до половины. Именно такой подход я считаю правильным. Кубок — тоже очень важное соревнование. У нас только два турнира в сезоне. Сложно ли финишировать первыми? Конечно, сложно. Мы шестые. Возможно, даже десяти побед будет недостаточно. Нам нужно улучшать результаты. Будем отталкиваться от матча с «Сочи». Нам предстоит еще много работы. Наши результаты недостаточно хорошие: для клуба, владельцев, фанатов, для меня. Иногда ты можешь думать об одной цели, но ты забываешь о первом шаге», — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.

5 января «Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером команды. Контракт с 52-летним испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Хуан Карлос Карседо.«Спартак» презентует Карседо: онлайн-трансляция

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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