Кахигао: «Цель «Спартака» — выиграть каждый следующий матч»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, какая цель стоит перед московской командой.

«Цель — выиграть каждую следующую игру. Если выиграем эту, будем думать о следующей. Зачастую ты смотришь на самую вершину горы, но даже не доходишь до половины. Именно такой подход я считаю правильным. Кубок — тоже очень важное соревнование. У нас только два турнира в сезоне. Сложно ли финишировать первыми? Конечно, сложно. Мы шестые. Возможно, даже десяти побед будет недостаточно. Нам нужно улучшать результаты. Будем отталкиваться от матча с «Сочи». Нам предстоит еще много работы. Наши результаты недостаточно хорошие: для клуба, владельцев, фанатов, для меня. Иногда ты можешь думать об одной цели, но ты забываешь о первом шаге», — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.

5 января «Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером команды. Контракт с 52-летним испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.