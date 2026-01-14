Карседо о длительной паузе в РПЛ: «Это идеальный период, чтобы лучше узнать команду»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос про длительную паузу в РПЛ.

— Да, это в какой-то степени непривычно. Но я уже говорил, что считаю, что это идеальный период, чтобы лучше узнать команду. Будем прислушиваться к тем советам, которые будут давать российские члены нашего тренерского штаба — сказал Карседо на пресс-конференции.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».