Кахигао рассказал, почему именно Карседо возглавил «Спартак»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос почему именно Хуан Карлос Карседо возглавил клуб.
— Почему вы выбрали именно Карседо?
— Для нас было ясно, что не будем продолжать работу со Станковичем. Решение о продлении Деяна было принято техническим комитетом, куда вхожу и я. Если посмотрите на количество спортивных директоров, тренеров за последние годы, важна стабильность. Результаты Деяна не были теми, которых мы ожидали. Фактор работы с Карседо в «Арсенале» тоже важен. Я видел качество тренировок, коммуникации с футболистами своими глазами. У нас был большой список тренеров. Важным было то, поедет ли специалист, есть ли у него контракт. Есть много тренеров, которые не хотели ехать в Россию. Поэтому нужно было выбрать лучший вариант. Одним из факторов также было то, был ли тренер успешен, выигрывал ли он трофеи. С Эмери он выигрывал Лигу Европы три раза. Для меня это тоже было важным. Мы смотрели и российских тренеров. Карседо был тренером, которого я хотел, и руководство полностью поддержало его. Правильное это решение или нет, посмотрим.
— Ровно год назад вы возглавили спортивное направление «Спартака». Подведите итоги. Какова ваша степень ответственности?
— Спортивный директор, конечно, ответственен. Как и тренер, футболисты, руководство. Что касается Станковича, он уже был, когда я пришел. У команды был определенный стиль. Игроки приходили, уходили. Было сделано усиление. Сейчас у нас сбалансированная команда. Когда я пришел, было 11 игроков, у которых заканчивались контракты. Никогда с таким не сталкивался. Нужно думать не только о короткой перспективе, но и наперед — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.
5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4