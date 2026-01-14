Футбол
14 января, 17:55

Кахигао рассказал, почему именно Карседо возглавил «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос почему именно Хуан Карлос Карседо возглавил клуб.

— Почему вы выбрали именно Карседо?

— Для нас было ясно, что не будем продолжать работу со Станковичем. Решение о продлении Деяна было принято техническим комитетом, куда вхожу и я. Если посмотрите на количество спортивных директоров, тренеров за последние годы, важна стабильность. Результаты Деяна не были теми, которых мы ожидали. Фактор работы с Карседо в «Арсенале» тоже важен. Я видел качество тренировок, коммуникации с футболистами своими глазами. У нас был большой список тренеров. Важным было то, поедет ли специалист, есть ли у него контракт. Есть много тренеров, которые не хотели ехать в Россию. Поэтому нужно было выбрать лучший вариант. Одним из факторов также было то, был ли тренер успешен, выигрывал ли он трофеи. С Эмери он выигрывал Лигу Европы три раза. Для меня это тоже было важным. Мы смотрели и российских тренеров. Карседо был тренером, которого я хотел, и руководство полностью поддержало его. Правильное это решение или нет, посмотрим.

— Ровно год назад вы возглавили спортивное направление «Спартака». Подведите итоги. Какова ваша степень ответственности?

— Спортивный директор, конечно, ответственен. Как и тренер, футболисты, руководство. Что касается Станковича, он уже был, когда я пришел. У команды был определенный стиль. Игроки приходили, уходили. Было сделано усиление. Сейчас у нас сбалансированная команда. Когда я пришел, было 11 игроков, у которых заканчивались контракты. Никогда с таким не сталкивался. Нужно думать не только о короткой перспективе, но и наперед — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

Хуан Карлос Карседо
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
