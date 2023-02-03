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Сегодня, 17:00

Спортивный директор «Факела» заявил, что Рабеи и Брахими помогут команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о двух новичках команды.

Воронежский клуб ранее арендовал у болгарского «Ботева» алжирских полузащитников Реду Рабеи и Мохамеда Брахими.

«Мохамед и Реда нам очень помогут в этом сезоне. Оба очень техничные, надежные и высококвалифицированные полузащитники. Нам такие игроки нужны, поэтому они у нас. Нарушили концепцию играть только российскими игроками? Я впервые слышу про эту концепцию. Мы хотим побеждать, выигрывать и становится лучше, поэтому рассматриваем игроков по качеству их игры, а не по национальности», — приводи слова Котова Sport24.

Поле 17 туров «Факел» занимает 13 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-03-sportivnyy-direktor-fakela-rabei-i-brakhimi-ochen-nam-pomogut-v-etom-sezone-my-khotim-pobezhdat
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ФК Факел (Воронеж)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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