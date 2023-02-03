Спортивный директор «Факела» заявил, что Рабеи и Брахими помогут команде

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о двух новичках команды.

Воронежский клуб ранее арендовал у болгарского «Ботева» алжирских полузащитников Реду Рабеи и Мохамеда Брахими.

«Мохамед и Реда нам очень помогут в этом сезоне. Оба очень техничные, надежные и высококвалифицированные полузащитники. Нам такие игроки нужны, поэтому они у нас. Нарушили концепцию играть только российскими игроками? Я впервые слышу про эту концепцию. Мы хотим побеждать, выигрывать и становится лучше, поэтому рассматриваем игроков по качеству их игры, а не по национальности», — приводи слова Котова Sport24.

Поле 17 туров «Факел» занимает 13 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.