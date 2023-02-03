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Сегодня, 17:23

Агент Маркоса Гильерме заявил, что бразильцы из РПЛ положительно отзывались о России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эмрах Акчай, агент Маркоса Гильерме, рассказал о переходе футболиста в подмосковные «Химки».

«Маркос подписал контракт с «Химками» на 1,5 года. Как менеджер игрока, я оказал на него влияние. Владелец «Химок» и спортивный директор помогали нам с первого дня. У них были очень хорошие намерения привести Маркоса в команду. Тот факт, что теперь он живет в Москве, одном из самых красивых городов России, также является важным фактором. Кроме того, мы разговаривали с бразильскими футболистами в России. Они положительно отзывались об этой стране. Поэтому трансфер состоялся», — приводит слова Акчая Sport24.

27-летний игрок ранее выступал на правах аренды за загребское «Динамо» в 2017 году, последним его клубом был «Сан-Паулу».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-03-agent-markosa-gilyerme-braziltsy-iz-rpl-polozhitelno-otzyvalis-o-rossii-poetomu-transfer-v-khimki-sostoyalsya
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