Агент Маркоса Гильерме заявил, что бразильцы из РПЛ положительно отзывались о России

Эмрах Акчай, агент Маркоса Гильерме, рассказал о переходе футболиста в подмосковные «Химки».

«Маркос подписал контракт с «Химками» на 1,5 года. Как менеджер игрока, я оказал на него влияние. Владелец «Химок» и спортивный директор помогали нам с первого дня. У них были очень хорошие намерения привести Маркоса в команду. Тот факт, что теперь он живет в Москве, одном из самых красивых городов России, также является важным фактором. Кроме того, мы разговаривали с бразильскими футболистами в России. Они положительно отзывались об этой стране. Поэтому трансфер состоялся», — приводит слова Акчая Sport24.

27-летний игрок ранее выступал на правах аренды за загребское «Динамо» в 2017 году, последним его клубом был «Сан-Паулу».