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Адвокат Жорин о расписке Федуна для Газизова: «В нашей стране у владельца такого документа нет никаких шансов»

Адвокат Жорин поделился мнением о появившейся в Сети расписке Федуна для Газизова
Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный адвокат Сергей Жорин поделился мнением о расписке владельца «Спартака» Леонида Федуна для бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Сегодня, 28 июля в Сети появилось фото расписки, согласно которой Федун гарантировал Газизову ежегодный бонус в размере 1 миллиона евро в случае попадания команды в еврокубки. Также стороны договорились подготовить опцион на 10 процентов акций «Спартака» для Газизова.

«Данная расписка не является договором, в том числе и потому что там отсутствуют условия, это некий понятийный документ. Возможно, в других странах он бы мог иметь силу, чтобы доказать предмет договоренности. Может быть, с помощью свидетелей можно было бы установить, о чем именно они договаривались. В нашей стране у этой расписки не было никаких шансов», — приводит «РБ Спорт» слова Жорина.

Сегодня, 28 июля Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора красно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/advokat-zhorin-o-raspiske-feduna-v-nashej-strane-u-vladel-tsa-e-togo-dokumenta-ne-by-lo-nikakih-shansov/
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