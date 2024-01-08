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Сегодня, 14:22

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что Муро пока не может тренироваться в полную силу

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ходе восстановления аргентинского полузащитника Томаса Муро.

«На сборы приедет, а там уже посмотрим. Потихоньку начнем подключать его к тренировкам, все будет нормально. Заниматься в полную силу он пока не может. В течение сборов будем смотреть за прогрессом, загадывать не хочется — травма непростая. Пока восстановление идет по плану», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

У 21-летнего Муро был диагностирован разрыв крестообразных связок. В этом сезоне аргентинец провел за «Оренбург» 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

«Оренбург» за 18 туров набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-poka-muro-ne-mozhet-trenirovat-sya-v-polnuyu-silu/
ФК Оренбург
Томас Муро
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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