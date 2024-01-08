Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что Муро пока не может тренироваться в полную силу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ходе восстановления аргентинского полузащитника Томаса Муро.

«На сборы приедет, а там уже посмотрим. Потихоньку начнем подключать его к тренировкам, все будет нормально. Заниматься в полную силу он пока не может. В течение сборов будем смотреть за прогрессом, загадывать не хочется — травма непростая. Пока восстановление идет по плану», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

У 21-летнего Муро был диагностирован разрыв крестообразных связок. В этом сезоне аргентинец провел за «Оренбург» 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

«Оренбург» за 18 туров набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.