Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Кузнецов объяснил, почему в 90-е разорвал контракт с «Осасуной» и вернулся из Испании в Россию

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Кузнецов.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» рассказал, почему во второй половине 1990-х разорвал контракт с «Осасуной» и вернулся из Испании в Россию до окончания контракта с испанским клубом.

— Ни разу не жалел, что вернулся из Испании в Россию — учитывая, что Садырина из ЦСКА скоро уволили, тебе пришлось уйти, да и большую тренерскую карьеру сделать пока не удалось?

— Сначала думал там остаться. Но самое главное, что я в любом случае уже собирался учиться на тренерскую лицензию. Нужно было бы работу искать. Я понимал, что приоритет — у местных. Чужие никому не нужны. Поэтому и вернулся. Нет, о возвращении не жалел.

Жалел только о том, что вид на жительство потерял. Я же вернулся и играл еще в России пять лет. А нужно было каждые полгода в Испанию въезжать, чтобы он продлевался, но это с моим графиком было нереально. В общем, не суждено было.

— Из Испании вы уехали после того, как в Памплоне с болельщиком разругались, и клуб ваш контракт с «Осасуной» досрочно разорвал?

— Не с одним — с четырьмя. Они вели себя так, что я показал им неприличный жест и сказал, что на стадионе они не поддерживают команду, не относятся к футболистам как своим. Если бы так вели себя чужие болельщики, я бы ни слова не произнес. А когда собственные — получайте.

Президент сначала пообещал оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ответил, что тогда разорву контракт и уеду домой. Они: «Давай ты извинишься, мы скажем, что тебя оштрафовали, но на самом деле не оштрафуем». — «Нет, — говорю, — я поехал домой». И уехал, хотя еще год контракта оставался. Баски — специфические. Отношение там было плохое и команда слабая, — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Дмитрий Кузнецов
0
Читайте также
Даня Милохин может провести бой в феврале в Дубае
Рафаэль Надаль из-за травмы не сыграет на Australian Open-2024
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Россиянам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что Муро пока не может тренироваться в полную силу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости