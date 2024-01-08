Кузнецов объяснил, почему в 90-е разорвал контракт с «Осасуной» и вернулся из Испании в Россию
Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» рассказал, почему во второй половине 1990-х разорвал контракт с «Осасуной» и вернулся из Испании в Россию до окончания контракта с испанским клубом.
— Ни разу не жалел, что вернулся из Испании в Россию — учитывая, что Садырина из ЦСКА скоро уволили, тебе пришлось уйти, да и большую тренерскую карьеру сделать пока не удалось?
— Сначала думал там остаться. Но самое главное, что я в любом случае уже собирался учиться на тренерскую лицензию. Нужно было бы работу искать. Я понимал, что приоритет — у местных. Чужие никому не нужны. Поэтому и вернулся. Нет, о возвращении не жалел.
Жалел только о том, что вид на жительство потерял. Я же вернулся и играл еще в России пять лет. А нужно было каждые полгода в Испанию въезжать, чтобы он продлевался, но это с моим графиком было нереально. В общем, не суждено было.
— Из Испании вы уехали после того, как в Памплоне с болельщиком разругались, и клуб ваш контракт с «Осасуной» досрочно разорвал?
— Не с одним — с четырьмя. Они вели себя так, что я показал им неприличный жест и сказал, что на стадионе они не поддерживают команду, не относятся к футболистам как своим. Если бы так вели себя чужие болельщики, я бы ни слова не произнес. А когда собственные — получайте.
Президент сначала пообещал оштрафовать на 25 тысяч долларов. Я ответил, что тогда разорву контракт и уеду домой. Они: «Давай ты извинишься, мы скажем, что тебя оштрафовали, но на самом деле не оштрафуем». — «Нет, — говорю, — я поехал домой». И уехал, хотя еще год контракта оставался. Баски — специфические. Отношение там было плохое и команда слабая, — сказал Кузнецов «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5