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Сегодня, 14:16

Защитник «КАМАЗа» Пальцев отправится на первый сбор с «Рубином»

Алина Савинова
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Защитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев поедет на первый сбор с «Рубином», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, казанская команда сделала официальный запрос на игрока в клуб из Набережных Челнов. Отмечается, что в «Рубине» видят Пальцева на позиции латераля.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 19 матчей в Мелбет-Первой лиге, в которых забил 2 гола. В FONBET Кубке России его на счету 1 гол в одной игре.

«Рубин» завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 28 очков за 18 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-kamaza-palcev-poedet-na-pervyi-sbor-s-rubinom-321924/
Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Спартак

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