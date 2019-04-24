Перед началом матча 25-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Динамо" форвард сине-бело-голубых и капитан сборной России Артем Дзюба получил награду от издательского дома "Спорт-Экспресс" и Российского Футбольного Союза (РФС) – приз лучшему футболисту страны по итогам 2018 года.

Премия была учреждена три года назад, ранее ее обладателями становились Федор Смолов (2016, "Краснодар") и Квинси Промес (2017, "Спартак"). Обладателя российского золотого мяча традиционно определяют четыре группы голосующих – 16 ведущих тренеров страны, 16 футбольных топ-менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, которые голосовали на сайте sport-express.ru. Детальные итоги голосования, проходившего в декабре, можно увидеть здесь. Сам приз по традиции вручается победителю в ходе весенней части сезона.

🏆 "Спорт-Экспресс" и РФС вручили Дзюбе золотой мяч – приз лучшему игроку России-2018 pic.twitter.com/sJa5QOPqaw – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 24 апреля 2019 г.

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Золотой мяч-2018 Дзюбе на глазах у десятков тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, вручили главный редактор ИД "Спорт-Экспресс" Максим Максимов, генеральный директор РФС Александр Алаев, заместитель председателя правления компании "НОВАТЭК", председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев и президент, генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев.

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