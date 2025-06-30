Sport Baza: Карраскаль будет оштрафован на 10 миллионов рублей за опоздание на сбор «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату за то, что не прибыл вовремя на тренировочные сборы команды, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Сумма штрафа составит около 10 миллионов рублей. При этом, как отмечает источник, если бы футболист по какой-то причине не вернулся в расположение «Динамо» до конца июня, то его могли бы оштрафовать и на июльскую зарплату.

В воскресенье генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил, что Карраскаль вылетел в Россию и в скором времени присоединится к команде. По его словам, к полузащитнику применят серьезные дисциплинарные меры.

Колумбиец выступает за «Динамо» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027-го. Ранее появилась информация, что футболист договорился с «Фламенго» о переходе.