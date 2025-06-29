Полузащитник «Динамо» Карраскаль вылетел в Россию

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что полузащитник Хорхе Карраскаль прилетит в Россию в воскресенье вечером.

— Карраскаль вылетел в Россию. Ожидаем прилет сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры к нему применены.

Ранее стало известно, что Карраскаль не прибыл в расположение «Динамо», игроки которого уже находятся на тренировочном сборе. Также отмечалось, что футболист согласовал контракт с «Фламенго».

27-летний колумбиец выступает за бело-голубых с 2023 года. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2027-го.