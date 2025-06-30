Сперцян выделил двух полузащитников по итогам сезона РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из «Локомотива» заслуживали выиграть приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ.

25-летний Сперцян получил награду в третий раз подряд.

«Когда в первый раз получаешь награду, думаешь, что нужно сделать все, чтобы получить ее еще раз. Сейчас та же самая ситуация, когда получил сейчас, то не должен взлетать куда-то. Это, наоборот, повод работать еще больше, большая мотивация. Я уже говорил, что в центре поля много конкурентов, мне очень приятно, благодарен тем, кто за меня голосовал. Но есть ребята, которые тоже это заслуживают, например, Алексей Батраков и Матвей Кисляк. Не зря они оказались в финальном листе, они тоже заслуживали получить эту награду», — приводит ТАСС слова Сперцяна.

В минувшем сезоне Сперцян сыграл 28 матчей в РПЛ, отметившись 11 голами и 7 результативными передачами. Вместе с «быками» он стал чемпионом России.