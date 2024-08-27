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Сегодня, 05:02

Спивак: «Зенит» не должен обращать внимания на потерю Глушенкова»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак прокомментировал потерю петербургской командой первого места в турнирной таблице РПЛ.

— Потеря лидерства «Зенита» не удивила, — приводит слова Спивака «РБ Спорт». — Все команды хотят выиграть. «Динамо» и «Спартак» — хорошие. Это только начало.

— Что у «Зенита» не так пошло? В атаке есть проблемы — всего два гола в трех последних матчах.

— Думаю, что все так. Мы видели хороший матч со «Спартаком». И с атакой нет проблем. Такое бывает у любой команды в мире. «Спартак» оказал достойное сопротивление. Могли и спартаковцы забить, и зенитовцы. Но так случилось, что 0:0. Ничего страшного.

— Как вы считаете, «Локомотив» будет конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, или это временный лидер?

— Увидим, когда будет середина чемпионата. Тогда можно будет делать какие-то выводы. Или хотя бы давайте посмотрим матчей 10-12 и поговорим. Сейчас у всех сил много, все желают победить. Почему «Зенит» так сыграл в Химках? Те тоже захотели выиграть. Пусть они и слабее по всем статьям, но тем не менее.

— Как вы считаете, потеря Глушенкова сказывается на игре «Зенита»?

— Это потеря, но «Зенит» — та команда, которая не должна обращать внимания на конкретного футболиста. Это прошлое. Когда я играл, если Аршавин заболел или травму получил, мы обращали внимание. Он был ключевым игроком. И у нас некем было его заменить. А здесь посмотрите на состав «Зенита» — собраны самые лучшие.

«Зенит» после шести туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У лидирующего «Локомотива» 15 очков.

Источник: РБ Спорт
Александр Спивак
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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