Новиков: «Евсееву нужно как можно быстрее найти новую команду»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость о том, что Вадим Евсеев проходит стажировку в армейском клубе.

«Пусть Евсеев и успел уже поработать в некоторых клубах, но он еще только начинает свой тренерский пусть. Ему нужно время, чтобы найти свою дорогу, ведь пока он ни в одной из команд долго не задерживался, но в этом ничего страшного нет. С опытом все придет. Конечно, нужно как можно быстрее найти новую команду. Надеюсь, что после стажировки в ЦСКА он найдет работу, пожелаем Евсееву удачи. По силам ли ему найти работу в РПЛ? Не думаю, что прямо сейчас он сможет это сделать», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

48-летний Евсеев работал в качестве главного тренера в «Текстильщике», «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле» и «Кубани».