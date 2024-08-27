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Зобнин: «Спартак» готовился играть с «Зенитом» агрессивно, на 80 процентов справились»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Мы готовились играть агрессивно, активно, — приводит слова Зобнина «РБ Спорт». — И на 80 процентов справились.

— Оставшиеся 20 — на то, если бы забили?

— Ну, они включились во втором тайме минут на 10-15. Был тяжелый промежуток для нас. Мы включились в концовке, могли забивать.

— Что или кто помешал?

— Моменты надо реализовывать. Не забили. Моменты-то мы создали.

«Зенит» после шести туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. «Спартак» с 11 очками — на пятой строчке.

Источник: РБ Спорт
Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
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 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
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 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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