Спиридонов считает, что «Спартаку» «не хватает мозгов» для хорошей игры в РПЛ
Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат».
«Сегодня будет победа! Да, я точно в этом уверен. Не знаю, что останавливает «Спартак» играть в РПЛ так же, как в Лиге Европы. Устали бедолаги, наверное... Мозгов им не хватает, чтобы так играть!», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Спартак» сыграет с «Ахматом» сегодня, 4 декабря, на стадионе «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 17.00 (мск).
Красно-белые в 16 матчах РПЛ набрали 20 очков и заняли 10-е место. «Ахмат» (24) расположился тремя строчками выше.
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