Спиридонов: «У «Зенита» всегда лучшие судьи»
Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче 17-го Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2).
«Я вчера даже смотрел этот матч! Не хочу о них говорить. Они мне не симпатизируют. Что касается судейства, вы еще скажите, что «Зенит» плохо судят! Да у них всегда лучшие судьи. Не знаю, я не заметил ошибок в судействе», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
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