Никита Кривцов: «В новом году хочу стать чемпионом России и забрать Кубок»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о матче 18-го тура против ЦСКА (1:0). 21-летний хавбек стал автором победного гола на 90-й минуте.

«Эмоции просто сумасшедшие, давно не испытывал такого, — приводит «РБ Спорт» слова Кривцова. — Плюс давно не забивал, хотелось порадовать своих болельщиков. Сейчас важно передохнуть и набраться новых сил. Цели в новом году? Стать чемпионом России и забрать Кубок. Будем идти к этому всей командой».

«Краснодар» благодаря победе над ЦСКА ушел на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата России.

В нынешнем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.