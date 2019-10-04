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«Спасибо за потрясающую поддержку». Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

11:44
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин? поблагодарил в Instsgram болельщиков команды за поддержку в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

— Дорогие друзья, спасибо за потрясающую поддержку! Ждем вас на матче с «Арсеналом».

Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 6 октября в 14.00, «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Локомотив — Арсенал Т

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