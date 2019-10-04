«Спасибо за потрясающую поддержку». Семин обратился к болельщикам «Локомотива»
11:44
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин? поблагодарил в Instsgram болельщиков команды за поддержку в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).
— Дорогие друзья, спасибо за потрясающую поддержку! Ждем вас на матче с «Арсеналом».
Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 6 октября в 14.00, «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Опрос
проголосовало: 14838Все опросы
ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. А кто фаворит чемпионата?