«Спасибо за поддержку». Акинфеев обратился к болельщикам после матча ЦСКА — «Спартак»
13 сентября 2020, 23:42
Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в Instagram фото после победы армейцев над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.
«Спасибо за поддержку», — написал в Instagram 34-летний российский футболист.
ЦСКА с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 14 баллов и вторая строчка.
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