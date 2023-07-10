Рамирес может перейти из «Краснодара» в «Ференцварош» за 2 миллиона евро
«Ференцварош», который возглавляет экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, договорился с «Краснодаром» о трансфере защитника Кристиана Рамиреса сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа». Сумма сделки составит 2 миллиона евро.
28-летний эквадорец играет за «быков» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Рамирес уже выступал за «Ференцварош» 2015 по 2016 год.
Источник: https://t.me/karpinside
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