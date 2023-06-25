«Спартаку» предлагали Маурисио из «Интернасьонала», но клуб отказался от футболиста

«Спартаку» предлагали приобрести атакующего полузащитника «Интернасьонала» Маурисио. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист был готов к переезду в Россию, однако спортивный блок московского клуба решил, что Маурисио не подходит команде и отказался от его кандидатуры. Также отмечается, что главный тренер красно-белых Гильерме Абаскаль отдает предпочтение на этой позиции более взрослым футболистам, которые желательно имеют опыт выступлений в Европе.

В минувшем сезоне Маурисио провел 32 матча в бразильской серии А, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.