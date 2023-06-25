«Спартаку» предлагали Маурисио из «Интернасьонала», но клуб отказался от футболиста
«Спартаку» предлагали приобрести атакующего полузащитника «Интернасьонала» Маурисио. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, футболист был готов к переезду в Россию, однако спортивный блок московского клуба решил, что Маурисио не подходит команде и отказался от его кандидатуры. Также отмечается, что главный тренер красно-белых Гильерме Абаскаль отдает предпочтение на этой позиции более взрослым футболистам, которые желательно имеют опыт выступлений в Европе.
В минувшем сезоне Маурисио провел 32 матча в бразильской серии А, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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