Уилкшир: «Я по-прежнему готов приехать работать в Россию»
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что принял бы предложение о работе в московском клубе.
«Да, я по-прежнему готов приехать работать в Россию, если поступит предложение. «Динамо» близко моему сердцу и это всегда останется. Я не боюсь ситуации, которая сейчас сложилась в России. Я верю, что определенные вещи происходят в определенное время по каким-то причинам. И я уверен, что возвращение в «Динамо» было бы правильным решением», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.
Австралийский футболист выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год и в сезоне-2016/17. В составе московской команды он становился бронзовым призером чемпионата России.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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