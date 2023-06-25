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Уилкшир: «Я по-прежнему готов приехать работать в Россию»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что принял бы предложение о работе в московском клубе.

«Да, я по-прежнему готов приехать работать в Россию, если поступит предложение. «Динамо» близко моему сердцу и это всегда останется. Я не боюсь ситуации, которая сейчас сложилась в России. Я верю, что определенные вещи происходят в определенное время по каким-то причинам. И я уверен, что возвращение в «Динамо» было бы правильным решением», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.

Австралийский футболист выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год и в сезоне-2016/17. В составе московской команды он становился бронзовым призером чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-ya-po-prezhnemu-gotov-priehat-rabotat-v-rossiyu-ne-boyus-poslednih-soby-tij/
Люк Уилкшир
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