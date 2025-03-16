Луис Энрике: «Жаль, что мой гол не смог принести очки «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике прокомментировал гол в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Рад, что смог сегодня отличиться. Рад, что вся работа, которая проделывается на тренировках, сегодня наконец выразилась в забитом мяче. Очень жаль, что этот гол не смог принести очки нашей команде. Были шансы, что все-таки мы увезем какие-то очки, но, к сожалению, не удалось. Ничего, нужно поднять голову повыше, продолжать работать. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче.

«Спартак» набрал 43 очка и поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. У команды из Санкт-Петербурга третье место в турнирной таблице.