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Алаев о рекорде Дзюбы: «Артем — неоднозначная личность, но цифры говорят за него»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как отнесся к рекорду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по числу голов в истории среди российских футболистов.

9 марта в матче против «Крыльев Советов» Дзюба забил 234-й гол в карьере и обогнал по этому показателю бывшего рекордсмена Александра Кержакова (233).

«С Артемом общался — таких профессионалов мало. Феноменальный рекорд. Поздравляю его еще раз. В ближайшем будущем мало кто сможет к нему приблизиться. Вызов Дзюбы в сборную? Это очень правильное, обоснованное решение. Да, Артем — неоднозначная личность, но для меня он большой профессионал и великий спортсмен. Цифры говорят за него», — сказал Алаев.

Также президент РПЛ прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Мы принимаем решение Карпина. Не вижу никакого удара по имиджу лиги из-за его ухода. Он давно объяснил причину ухода. «Ростов» после ухода Карпина отбирает очки у «Динамо», наносит удар «Оренбургу». Все клубы играют, хотят набирать очки. Наш чемпионат мне нравится», — добавил Алаев.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

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 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 9 1 3
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Рубин

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