Алаев о рекорде Дзюбы: «Артем — неоднозначная личность, но цифры говорят за него»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как отнесся к рекорду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по числу голов в истории среди российских футболистов.

9 марта в матче против «Крыльев Советов» Дзюба забил 234-й гол в карьере и обогнал по этому показателю бывшего рекордсмена Александра Кержакова (233).

«С Артемом общался — таких профессионалов мало. Феноменальный рекорд. Поздравляю его еще раз. В ближайшем будущем мало кто сможет к нему приблизиться. Вызов Дзюбы в сборную? Это очень правильное, обоснованное решение. Да, Артем — неоднозначная личность, но для меня он большой профессионал и великий спортсмен. Цифры говорят за него», — сказал Алаев.

Также президент РПЛ прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Мы принимаем решение Карпина. Не вижу никакого удара по имиджу лиги из-за его ухода. Он давно объяснил причину ухода. «Ростов» после ухода Карпина отбирает очки у «Динамо», наносит удар «Оренбургу». Все клубы играют, хотят набирать очки. Наш чемпионат мне нравится», — добавил Алаев.