Тарпищев о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Настоящая команда, много хороших исполнителей»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик футбольного «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Тарпищев присутствовал на игре и исполнил символический удар по мячу перед стартовым свистком.

«Настоящая команда, много хороших исполнителей. Надо избежать травм. Тогда красно-белые вполне могут выиграть РПЛ», — сказал Тарпищев.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.