«Спартак» — «Зенит»: Маркиньос сравнял счет

«Спартак» сравнял счет в матче с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ — 1:1.

На 19-й минуте отличился Маркиньос.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.