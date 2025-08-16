Булыкин считает, что Карпина не уволят в случае поражения «Динамо» от ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем главного тренера бело-голубых Валерия Карпина после матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Несмотря на неудачный старт сезона, я не думаю, что в случае проигрыша Карпина уволят. Я думаю, у него еще есть небольшой запас, и в ближайшее время ему срочно нужно начать исправлять ситуацию и выигрывать. Долго так продолжаться не может, но думаю, что кредит доверия еще не исчерпан», — приводит слова Булыкина ТАСС.

ЦСКА с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», набрав пять очков, расположилось на девятой позиции.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 17 августа, и начнется в 18.00 по московскому времени.