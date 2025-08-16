«Спартак» — «Зенит»: Кассьерра не забил пенальти, но добил мяч в ворота

«Зенит» открыл счет в матче со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ — 1:0.

На 15-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но после нескольких рикошетов сумел добить мяч в ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.