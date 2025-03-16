«Спартак» — «Зенит»: фанаты красно-белых освистали вышедшего на замену Соболева

Болельщики «Спартака» освистали нападающего «Зенита» Александра Соболева во время матча 21-го тура РПЛ против питерцев.

Фанаты свистели футболисту, когда он выходил на замену на 78-й минуте встречи.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года по август 2024 года, после чего перешел в «Зенит».

Соболев впервые сыграл за «Зенит» против «Спартака» после ухода из московского клуба.