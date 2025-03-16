Карпин одним словом оценил победу «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Как оцените матч между «Спартаком» и «Зенитом»?

— Огонь, — сказал Карпин.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

(Александр Абустин)