«Спартак» обошел «Зенит», «Краснодар» — единоличный лидер: таблица РПЛ после 21-го тура

В воскресенье, 16 марта, матчем «Спартак» — «Зенит» (2:1) завершился 21-й тур чемпионата России. Красно-белые обошли сине-бело-голубых по дополнительным показателям и поднялись на второе место — у обеих команд по 43 очка.

Единоличным лидером РПЛ стал «Краснодар» (46 очков), который обыграл «Ростов» (1:0).

Результаты всех матчей 21-го тура РПЛ

В 22-м туре встречаются: 28 марта «Крылья Советов» — «Локомотив» (18.30);

29 марта «Динамо» — «Оренбург» (14.00), «Химки» — «Пари НН» (16.30), ЦСКА — «Динамо» Мх (19.30);

30 марта «Краснодар» — «Факел» (14.00), «Ахмат» — «Спартак» (16.30), «Зенит» — «Рубин» (19.30);

31 марта «Акрон» — «Ростов» (18.30).