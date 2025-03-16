Алаев назвал слишком суровым наказание «Факела» за расизм в матче с «Зенитом»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал наказание «Факела» матчем без зрителей за расизм в игре 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

— Любое проявление расизма не красит футбол. Не стал бы говорить, что у нас с этим проблема. Понятно, что Вендел услышал, подался провокации. Но профессионал не должен так вести. Что касается наказания Факела, то оно удивительное. Я не увидел акцентированных выкриков. Наказание слишком суровое. Но нет причин сомневаться в решении КДК. Жаль, что Вендел не сыграл со «Спартаком».

Ранее КДК РФС подтвердил факт расизма со стороны болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом», который прошел в Воронеже 8 марта. За поведение болельщиков «Факел» оштрафован на один миллион рублей и следующую домашнюю игру (с «Ахматом») проведет без зрителей.

Также КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Вендела на два матча (один — реальный, один — условный) за непристойный жест в адрес трибун. Сам футболист заявил, что это была реакция на расистские выкрики воронежских болельщиков.