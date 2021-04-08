«Спартак» запросил у Роспотребнадзора увеличение квоты на продажу билетов на матч с ЦСКА
21:55
«Спартак» продал все доступные билеты на дерби с ЦСКА в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.
«Все билеты в рамках текущих ограничений Роспотребнадзора проданы. Клуб обратился в ведомство с просьбой об увеличении квоты. В случае положительного решения будет организована дополнительная продажа билетов на матч с ЦСКА», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
В январе власти Москвы разрешили проведение спортивных мероприятий при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% от общей вместимости с соблюдением социальной дистанции.
Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет на стадионе в Тушино в воскресенье, 25 апреля.
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