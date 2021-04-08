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«Спартак» запросил у Роспотребнадзора увеличение квоты на продажу билетов на матч с ЦСКА

21:55
«Спартак» — ЦСКА: сколько зрителей будет на дерби? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА: сколько зрителей будет на дерби? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» продал все доступные билеты на дерби с ЦСКА в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все билеты в рамках текущих ограничений Роспотребнадзора проданы. Клуб обратился в ведомство с просьбой об увеличении квоты. В случае положительного решения будет организована дополнительная продажа билетов на матч с ЦСКА», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

В январе власти Москвы разрешили проведение спортивных мероприятий при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% от общей вместимости с соблюдением социальной дистанции.

Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет на стадионе в Тушино в воскресенье, 25 апреля.

Спартак — ЦСКА

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