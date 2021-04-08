Игнашевич надеется, что у Олича получится в ЦСКА на посту главного тренера

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал в интервью «СЭ», как воспринял приход в армейский клуб на пост главного тренера хорвата Ивицы Олича.

— О чем подумали, когда ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича?

— Разумеется, это риск — брать человека, который никогда не работал главным. Я не знаю, какой Олич тренер. Но мне очень хочется, чтобы у него получилось. Отношусь к Ивице с огромным уважением. Я же помню, каким он был игроком.

— Каким?

— Волевой, надежный. Настоящий лидер. В какой-то момент с приходом Вагнера и Жо очутился в запасе, но не обижался и не раскисал. Продолжал пахать как ни в чем не бывало. Когда давали шанс и выпускали на замену, после Олича на поле оставалась выжженная земля. Вот что такое профессионализм. В этом плане Ивица был ориентиром.

— Вы уже созванивались?

— Нет.

— Может, у вас и номера Олича нет?

— Есть. Ну а что звонить-то? Я понимаю, как он занят, сколько у него работы. Разговоры со мной — сейчас не самое главное. Повторяю — я высоко ценю человеческие качества Олича, от души желаю ему удачи. Сказать об этом в интервью, на мой взгляд, важнее, чем названивать, отвлекать, что-то советовать. У Ивицы замечательные помощники — братья Березуцкие. Они хорошо знают и команду, и самого Олича, их советы гораздо полезнее, чем мои.

(Александр Кружков)

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