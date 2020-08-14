Арбитры отменили второй гол «Спартака» в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата».

В середине первого тайма отличился Георгий Джикия, однако во время навеса капитан красно-белых оказался в офсайде.

Ассистент главного арбитра Алексей Воронцов уверенно поднял флажок, сигнализируя «вне игры». ВАР и АВАР Станислав Васильев и Антон Аверьянов подтвердил его решение.

Ранее был отменен гол Джордана Ларссона, у которого была зафиксирована игра рукой.

Трансляция матча «Спартак» — «Ахмат»