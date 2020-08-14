РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» забил «Ахмату» во второй раз — и снова гол не засчитан. Теперь — офсайд

20:40
Капитан хозяев Георгий Джикия попал в офсайд во время навеса. Фото Матч ТВ
Капитан хозяев Георгий Джикия попал в офсайд во время навеса. Фото Матч ТВ
Теги:

Арбитры отменили второй гол «Спартака» в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата».

В середине первого тайма отличился Георгий Джикия, однако во время навеса капитан красно-белых оказался в офсайде.

Ассистент главного арбитра Алексей Воронцов уверенно поднял флажок, сигнализируя «вне игры». ВАР и АВАР Станислав Васильев и Антон Аверьянов подтвердил его решение.

Ранее был отменен гол Джордана Ларссона, у которого была зафиксирована игра рукой.

Трансляция матча «Спартак» — «Ахмат»

Опрос

проголосовало: 651
Все опросы
«Спартак» — «Ахмат»: гол Ларссона отменен из-за игры рукой. По делу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир