«Спартак» забил «Ахмату» во второй раз — и снова гол не засчитан. Теперь — офсайд
20:40
Арбитры отменили второй гол «Спартака» в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата».
В середине первого тайма отличился Георгий Джикия, однако во время навеса капитан красно-белых оказался в офсайде.
Ассистент главного арбитра Алексей Воронцов уверенно поднял флажок, сигнализируя «вне игры». ВАР и АВАР Станислав Васильев и Антон Аверьянов подтвердил его решение.
Ранее был отменен гол Джордана Ларссона, у которого была зафиксирована игра рукой.
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«Спартак» — «Ахмат»: гол Ларссона отменен из-за игры рукой. По делу?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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