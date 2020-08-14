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«Спартак» — «Ахмат»: почему отменен гол красно-белых?

20:34
Момент с попаданием мяча в руку Ларссона. Фото Матч ТВ Евгений Турбин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Момент с попаданием мяча в руку Ларссона. Фото Матч ТВ
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На 19-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Евгений Турбин изменил свое первоначальное решение и отменил взятие ворот гостей. Сделал он это после вмешательства видеоассистентов Станислава Васильева и Антона Аверьянова.

Они, изучив видеозапись голевой атаки, заметили, что перед ударом Джордана Ларссона по воротам «Ахмата» произошел контакт мяча с рукой спартаковского нападающего. Фол в атаке. Решение фактическое — оно не требует просмотра видеозаписи самим судьей. В итоге гол Ларссона был отменен. (Александр Бобров)

Спартак — Ахмат

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«Спартак» — «Ахмат»: гол Ларссона отменен из-за игры рукой. По делу?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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