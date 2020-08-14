На 19-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Евгений Турбин изменил свое первоначальное решение и отменил взятие ворот гостей. Сделал он это после вмешательства видеоассистентов Станислава Васильева и Антона Аверьянова.

Они, изучив видеозапись голевой атаки, заметили, что перед ударом Джордана Ларссона по воротам «Ахмата» произошел контакт мяча с рукой спартаковского нападающего. Фол в атаке. Решение фактическое — оно не требует просмотра видеозаписи самим судьей. В итоге гол Ларссона был отменен. (Александр Бобров)