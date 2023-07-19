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Сегодня, 21:29

Источник: «Спартак» продвинулся в переговорах по Санчесу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщает Seb Ecrivain Foot.

По информации источника, «Спартак» готов предложить 27-летнему колумбийцу зарплату, на которую он рассчитывает, но основной проблемой при переговорах является желание Санчеса выступать в команде, которая принимает участие в еврокубках.

Ранее агент футболиста подтвердил, что переговоры со «Спартаком» продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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